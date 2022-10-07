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«Куньлунь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Куньлунь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Трактор».

Ставка: «Куньлунь» не проиграет за 2.38.

«Конечно, нельзя сказать, что китайские товарищи насобачились снимать скальпы с нашего олигархата. Пока эти номера на постоянной основе проходят только с ЦСКА, а с остальными в лучшем случае получается выцыганить скромное очко, да и то нечасто. Тем не менее репутацию команды, с которой надо держать ухо востро и которой палец в рот не клади, «Куньлунь» уже заработал.

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В принципе, «Трактор» должен выворачивать китайцев наизнанку без особых проблем. Но у самих челябинцев сейчас своих проблем столько, что уже непонятно, за что хвататься. Из-за этого вороха проблем игра суровых челябинских парней свелась к достаточно простой формуле: проявляет вратарь чудеса доблести и героизма – глядишь, «Трактор» за что-то и зацепится. Играет вратарь не как бог, а как человек – сушите вёсла и, уходя, гасите свет.

То есть перед нами стоит задача заблаговременно предугадать, схватит в конкретном ли матче челябинский воротчик Фортуну за филейную часть или нет. Потому что от этого напрямую зависит результат игры даже с «Куньлунем». И тут не поможет ни статистика личных встреч, которая даёт нам двукратное преимущество «Трактора» по количеству побед в междусобойчиках на площадках «Куньлуня», ни какие-то другие глубинные знания.

Учитывая вышеизложенное, предположу, что в предстоящем матче «Куньлунь» наберёт минимум одно очко. То есть дома «Трактору» в основное время не продует. А уж как судьба ляжет дальше – спросите у челябинского вратаря, если, конечно, он сам это знает», — сказал Лебедев.

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