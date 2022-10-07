«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Спартак».
Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.53.
«Обоих соперников в последнее время колбасит неслабо, но, если можно так выразиться, разнонаправленно. У «Северстали» шесть поражений в восьми последних матчах. У «Спартака» картина более светлая, но несильно.
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Как мне кажется, сейчас, когда все команды сыграли по полтора десятка матчей практически через день без пауз, решающим фактором становится время отдыха перед следующей игрой. Понятно, что его тоже можно потратить зря, но мы по умолчанию считаем всех тренеров профессионалами. В данном контексте «Северсталь» должна иметь преимущество: она отдыхала на сутки больше.
«Спартак» же, сыграв в Санкт-Петербурге, где лёгких прогулок не бывает никому и никогда, прямиком отправился в Череповец – ещё минус ночь на дорогу. То есть тут весы на стороне «Северстали», причём прилично.
Смотрим статистику личных встреч. Она весьма интересная, поскольку серия эта сурово «домашняя». То есть при небольшом общем преимуществе «Северстали» по количеству побед в междусобойчиках превосходство в домашних победах у обоих соперников колоссальное. У «Северстали» в десяти последних домашних матчах оно составляет девять к одному. Именно так, а эта статистика не оставляет красно-белым практически никаких шансов.
Поэтому прогнозирую домашнюю победу череповчан при всех их текущих проблемах. Какая она будет, гадать не берусь, но в двух очках, приобретённых «Северсталью», практически уверен», — сказал Лебедев.
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