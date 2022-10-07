«Осасуна» — «Валенсия»: прогноз Дениса Наливайко на игру Примеры

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 8-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» – «Валенсия».
Ставка: победа «Осасуны» с форой (0) за 1.65.
«Осасуна» играет дома. Команда — фаворит, но фаворит не такой очевидный и однозначный. Не забывайте, что этот клуб сейчас главный сюрприз испанской Ла Лиги. Команда перестроилась и очень здорово играет. У неё неплохой состав, и очень полезным оказывается Абде, который пришёл по арендному соглашению из «Барселоны».
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«Валенсия» Дженнаро Гаттузо пока не совсем понятная команда. Она может выдать матчи на характере. Такой классический матч образа самого Дженнаро Гаттузо. Но вопросов по позиционной игре и систематичной игре пока очень и очень много. «Осасуна» выглядит лучше. Команда после ничьей с мадридским «Реалом» будет на кураже. Ожидаю, что как минимум хозяева не проиграют, и предлагаю взять на них нулевую фору. Как по мне, то эту ставку можно считать верняковой», — сказал Наливайко.
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