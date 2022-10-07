«Урал» — «Химки»: во сколько начало матча РПЛ, по какому каналу смотреть прямую трансляцию

7 октября состоится матч РПЛ «Урал» — «Химки». Начало запланировано на 17:30 мск.
10 лучших прогнозов на РПЛ.
Игра пройдёт в Екатеринбурге. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Премьер».
Явными фаворитами считаются хозяева: поставить на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.93. Успех химчан оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.60.
Букмекеры сомневаются, что матч «Урал» — «Химки» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
«Урал» воспользуется бардаком в «Химках». Таким клубам не место в РПЛ.
Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.
Российский владелец «Борнмута» договорился о продаже клуба.
Промес: жаль, что мы обыграли «Зенит» в Кубке, а не в РПЛ.
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