Эксперты назвали шансы Хачанова обыграть Джоковича на турнире в Астане

Сегодня в четвертьфинале теннисного турнира в Астане россиянин Карен Хачанов сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Букмекеры оценили шансы игроков.
10 лучших прогнозов на сегодня.
По мнению аналитиков, явный фаворит матча — Новак Джокович. Поставить на победу сербского теннисиста можно с коэффициентом 1.11. Шансы Карена Хачанова оценили коэффициентом 6.60.
На то, что в матче будет три сета, дают коэффициент 3.81. Поставить на то, что игра завершится в двух партиях, можно за 1.27.
Ранее в Астане Хачанов обыграл американца Максима Кресси и хорвата Марина Чилича. Джокович преодолел сопротивление чилийца Кристьяна Гарина и голландца Ботика ван де Зандсхулпа.
Экспресс с коэффициентом 5.68.
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