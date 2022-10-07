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Эксперты назвали шансы Хачанова обыграть Джоковича на турнире в Астане

Эксперты назвали шансы Хачанова обыграть Джоковича на турнире в Астане
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Сегодня в четвертьфинале теннисного турнира в Астане россиянин Карен Хачанов сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Букмекеры оценили шансы игроков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

По мнению аналитиков, явный фаворит матча — Новак Джокович. Поставить на победу сербского теннисиста можно с коэффициентом 1.11. Шансы Карена Хачанова оценили коэффициентом 6.60.

На то, что в матче будет три сета, дают коэффициент 3.81. Поставить на то, что игра завершится в двух партиях, можно за 1.27.

Ранее в Астане Хачанов обыграл американца Максима Кресси и хорвата Марина Чилича. Джокович преодолел сопротивление чилийца Кристьяна Гарина и голландца Ботика ван де Зандсхулпа.

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