ЦСКА — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ, дата, кто победит, где смотреть

8 октября состоится матч РПЛ ЦСКА — «Динамо». Начало запланировано на 16:30 мск.
10 лучших прогнозов на РПЛ.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».
Явными фаворитами считаются хозяева: поставить на победу армейцев предлагается с коэффициентом 1.65. Успех динамовцев оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.40.
Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Динамо» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.
Российский владелец «Борнмута» договорился о продаже клуба.
Промес: жаль, что мы обыграли «Зенит» в Кубке, а не в РПЛ.
Лахтер: более скупых людей, чем Аршавин, не встречал.
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