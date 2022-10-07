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ЦСКА — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ, дата, кто победит, где смотреть

ЦСКА — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ, дата, кто победит, где смотреть
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8 октября состоится матч РПЛ ЦСКА — «Динамо». Начало запланировано на 16:30 мск.

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Явными фаворитами считаются хозяева: поставить на победу армейцев предлагается с коэффициентом 1.65. Успех динамовцев оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.40.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Динамо» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

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