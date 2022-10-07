Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» Д — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где покажут, кто фаворит

«Боруссия» Д — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где покажут, кто фаворит
Комментарии

8 октября состоится матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария». Начало запланировано на 19:30 мск.

10 лучших прогнозов на футбол.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Явными фаворитами считаются гости: поставить на победу баварцев предлагается с коэффициентом 1.68. Успех хозяев оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 4.90.

Букмекеры считают, что матч «Боруссия» Д — «Бавария» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.20.

Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.42.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.

Российский владелец «Борнмута» договорился о продаже клуба.

Неймар: теперь чувствую себя более совершенным игроком.

Скоулз осудил тен Хага за решение поставить Роналду в основу.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022