«Боруссия» Д — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где покажут, кто фаворит

8 октября состоится матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария». Начало запланировано на 19:30 мск.
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В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Явными фаворитами считаются гости: поставить на победу баварцев предлагается с коэффициентом 1.68. Успех хозяев оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 4.90.
Букмекеры считают, что матч «Боруссия» Д — «Бавария» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.20.
Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.42.
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