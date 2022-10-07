«Милан» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А 8 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус».
Ставка: ничья за 3.40.
«За восемь туров текущего первенства «Ювентус» записал на свой счёт три победы и четыре ничьих, которые принесли 13 очков и седьмую позицию, при этом у хозяев на четыре балла больше. Оба клуба выиграли в последнем туре Серии А, но у «Милана» поражение в последнем туре Лиги чемпионов.
10 лучших прогнозов на футбол.
Впрочем, «россонери» проиграли сопернику только один раз за семь последних матчей, при этом два поражения подряд на своём поле у команды в последний раз было зафиксировано в 2019 году.
В этом матче я жду вязкой борьбы и продолжения серии очных мирных встреч – в двух последних играх между командами был зафиксирован именно такой исход. Кроме того, я считаю, что такой вариант вполне устроил бы оба клуба», — сказал Мостовой.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.
Российский владелец «Борнмута» договорился о продаже клуба.
Лахтер рассказал, за что штрафуют Головина в «Монако».
Каррагер: ни за что на свете Роналду не может быть величайшим.
- 7 октября 2022
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00