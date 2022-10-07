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«Милан» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А 8 октября

«Милан» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А 8 октября
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.40.

«За восемь туров текущего первенства «Ювентус» записал на свой счёт три победы и четыре ничьих, которые принесли 13 очков и седьмую позицию, при этом у хозяев на четыре балла больше. Оба клуба выиграли в последнем туре Серии А, но у «Милана» поражение в последнем туре Лиги чемпионов.

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Впрочем, «россонери» проиграли сопернику только один раз за семь последних матчей, при этом два поражения подряд на своём поле у команды в последний раз было зафиксировано в 2019 году.

В этом матче я жду вязкой борьбы и продолжения серии очных мирных встреч – в двух последних играх между командами был зафиксирован именно такой исход. Кроме того, я считаю, что такой вариант вполне устроил бы оба клуба», — сказал Мостовой.

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