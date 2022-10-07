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ЦСКА — «Динамо»: ставка Романа Павлюченко на центральный матч РПЛ

ЦСКА — «Динамо»: ставка Романа Павлюченко на центральный матч РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.16.

«ЦСКА набрал очень солидный ход в чемпионате и совершенно справедливо идёт вторым в таблице. В прошлой домашней встрече армейцы выглядели весьма впечатляюще. Команда отлично выбегает в атаку и создаёт большое количество опасных моментов. Да и в обороне всё довольно монолитно и безошибочно, что всегда выгодно отличало московский коллектив. Отдельно хотелось бы отметить Фёдора Чалова, который активно борется за право стать главным бомбардиром чемпионата и забивает мячи на любой вкус.

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Что касается «Динамо», то на осеннем отрезке команда явно разочаровывает своих болельщиков и на данном этапе сезона не выглядит привычно. Да, у бело-голубых были весьма непростые оппоненты в предыдущих турах, но это никоим образом не оправдывает три поражения кряду. Коллектив очень долго не может сыграть на ноль в обороне, и эти проблемные участки могут иметь ключевое значение в дерби. Да и впереди стало получаться далеко не всё, как это было в прошлых сезонах.

На мой взгляд, встреча станет украшением тура, но особенно лёгкой прогулки футболистам ЦСКА ждать не стоит. Не нужно забывать, что это дерби и гости прибудут в мотивированном состоянии, хотя по игре сейчас они явно уступают армейцам. Я считаю, что противостояние будет сложным, но хозяева смогут сломить сопротивление соперника и оформят уверенную победу», — сказал Павлюченко.

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