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«Урал» — «Химки»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

«Урал» — «Химки»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал
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7 октября на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и подмосковными «Химками». Матч завершился победой хозяев 2:1.

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На 4-й минуте Алексей Каштанов по левому краю ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу, открыв счёт в матче. На 50-й минуте «Урал» убежал в контратаку. Лазар Ранджелович классно открылся под передачу Каштанова между двух защитников, после чего ворвался в штрафную и технично перебросил Илью Лантратова. В концовке встречи один мяч отыграл Илья Кухарчук, но это не спасло его команду от поражения.

«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й строчки турнирной таблицы на 12-ю, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) теперь 15-е.

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