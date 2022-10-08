«Урал» — «Химки»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

7 октября на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и подмосковными «Химками». Матч завершился победой хозяев 2:1.
10 лучших прогнозов на РПЛ.
На 4-й минуте Алексей Каштанов по левому краю ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу, открыв счёт в матче. На 50-й минуте «Урал» убежал в контратаку. Лазар Ранджелович классно открылся под передачу Каштанова между двух защитников, после чего ворвался в штрафную и технично перебросил Илью Лантратова. В концовке встречи один мяч отыграл Илья Кухарчук, но это не спасло его команду от поражения.
«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й строчки турнирной таблицы на 12-ю, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) теперь 15-е.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.
Российский владелец «Борнмута» договорился о продаже клуба.
Промес: жаль, что мы обыграли «Зенит» в Кубке, а не в РПЛ.
Лахтер: более скупых людей, чем Аршавин, не встречал.
- 8 октября 2022
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
00:16
- 7 октября 2022
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00