Хачанов — Джокович: результат матча в Астане, кто победил, как сыграли

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. Хачанов (18-е место в рейтинге ATP) проиграл Джоковичу (7) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
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Хачанов выполнил три эйса и четырежды ошибся на подаче. Он реализовал один брейк-пойнт из двух (50%). У Джоковича три подачи навылет, одна двойная ошибка и три использованных брейк-пойнта из пяти (60%).
В полуфинале Джокович сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания). В другом полуфинале сойдутся россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.
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