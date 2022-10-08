Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Магомед Исмаилов — Александр Илич: результат боя, кто победил, сколько продлился поединок

Магомед Исмаилов — Александр Илич: результат боя, кто победил, сколько продлился поединок
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов одержал победу в поединке по правилам бокса над сербским спортсменом Александром Иличем. Бой, рассчитанный на шесть раундов, возглавил шоу от промоушена Pravda.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Поединок продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.

Напомним, на битве взглядов россиянин устроил потасовку. Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.

В своём последнем боксёрском поединке Магомед Исмаилов победил единогласным решением нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

Илич недавно на турнире лиги RCC встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Журналист рассказал о напряжённых отношениях между Хабибом и Чимаевым.

Россия ликует, Кличко негодует.

Александр Емельяненко: горд быть русским и не отказываюсь от армии.

Уайлдер: Джошуа может победить Фьюри.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022