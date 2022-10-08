Исмаилов — Илич: как закончился бой, кто победил, сколько раундов было, результат

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов одержал победу в поединке по правилам бокса над сербским спортсменом Александром Иличем. Бой, рассчитанный на шесть раундов, возглавил шоу от промоушена Pravda.
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Поединок продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.
Напомним, на битве взглядов россиянин устроил потасовку. Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.
В своём последнем боксёрском поединке Магомед Исмаилов победил единогласным решением нигерийца Оланреваджу Дуродолу.
Илич недавно на турнире лиги RCC встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.
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