Андрей Рублёв — Стефанос Циципас: где смотреть онлайн, во сколько начало, прямой эфир

В первом матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Астане 8 октября россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Игра начнётся не ранее 13:00 мск.
Российские телеканалы транслировать встречу не будут.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Циципаса, ставки на победу грека принимаются с коэффициентом 1.79. Успех Рублёва оценён коэффициентом 2.07.
Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Стефанос Циципас не продлится больше двух сетов: ставки на тотал больше 2.5 сета принимаются за 2.29, а тотал меньше 2.5 сета оценён коэффициентом 1.58.
Поставить на тай-брейк можно за 1.92. Победа россиянина с точным счётом по сетам 2:0 оценена коэффициентом 3.40.
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