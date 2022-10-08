«Милан» — «Ювентус»: ставка Виктора Гусева на матч Серии А с коэффициентом 3.48

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Ювентус».
Ставка: ничья за 3.48.
«Этот матч находится для обеих команд между двумя поединками Лиги чемпионов. «Милан» проиграл «Челси» со счётом 0:3. Во вторник миланцам опять играть с лондонцами, которым проиграли по всем статьям.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
Большие проблемы у «Милана» с составом, и эти проблемы никуда не денутся. «Ювентус» выиграл у «Маккаби» (3:1), но ему всё равно нужно думать об ответной игре во вторник.
В 10 последних очных играх Серии А у «Ювентуса» шесть побед, а у «Милана» только две. Ещё дважды команды разошлись миром. В нынешнем чемпионате Италии разница между командами – всего четыре очка в пользу миланцев. «Милану» сложно играть одним и тем же составом на разных фронтах. Всё-таки проблемы с травмированными дают о себе знать.
Вроде бы кризис «Ювентуса» позади. Хорошо в атаке взаимодействуют Влахович и Милик, вернётся Ди Мария. Однако туринцы не побеждают в пяти подряд гостевых играх Серии А. В девяти последних встречах в Милане «Юве» выиграл шесть раз при одной ничьей и двух поражениях.
«Милан» в 11 из 13 последних личных встречах с «Ювентусом» на своём поле не забивал более одного мяча. Думаю, что будет осторожный футбол. Возможно, будут экономить силы на Лигу чемпионов. Кстати, в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью и ни разу не забили более двух голов на двоих».
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