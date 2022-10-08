«Сибирь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.10

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Сочи».

Ставка: победа «Сибири» и тотал меньше 4.5 шайбы за 3.10.

Ещё больше прогнозов на КХЛ.

«По моему глубокому убеждению, многое, если не всё, в предстоящем матче будет зависеть от того, с каким остатком сил «Сибирь» вышла из матча с действующими чемпионами. С сочинцами всё понятно, у них завершается тяжелейший дальневосточный выезд, на который они к тому же заходили через «дальнюю глиссаду» братского Казахстана. То есть сама их ситуация не предусматривает веселья и тренерского новаторства. Тут хоть бы как побыстрее отыграть, в самолёт — и домой.

То есть ждать многого от гостей не приходится, особенно с учётом того, как они в последнее время играют и какое место в турнирной таблице нынче занимают. Вот и получается, что всё зависит от «Сибири». Не выложились сибиряки с ЦСКА «до донышка», осталось что-то для «продолжения банкета», сработают грамотно восстановительные мероприятия – сочинцам несдобровать.

Но, каким будет этот матч, понятно уже сейчас. В живой природе есть бараны, которые в период гона с разбегу бьются друг о друга головами. А есть муфлоны, которые просто упираются друг в друга лбами и давят, пока один из соперников не отступит или у него не подкосятся ноги. Нечто подобное нам и следует ждать от предстоящего матча. То есть абсолютно «низовую» картинку, хорошо, если соперники на двоих забросят больше трёх шайб. Но есть подозрение, что и этого не произойдёт.

По итогам же, как мне кажется, «Сибирь» должна додавить сочинцев так, что у них подкосятся ноги, и победить в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте. И, полагаю, с тоталом менее 4.5 шайбы».

Экспрессы на главные события дня.

Сергачёв получил травму в предсезонном матче с «Флоридой».

Кожевников: Овечкин — бомбардир на века.

Forbes поставил Овечкина на второе место.

Ягр не стал комментировать слова Гашека о российских хоккеистах.