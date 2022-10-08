ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Константина Генича на столичное дерби

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на московское дерби ЦСКА — «Динамо» (Москва).
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.72.
«Одна из главных игр тура — это дерби ЦСКА — «Динамо» на «ВЭБ-Арене». Динамовцы играют всё хуже и хуже. Это отмечают даже те оптимисты, которые верили в Йокановича со старта сезона. Но каждый игрок действует хуже. Йоканович никак не может разобраться со схемой, с составом. И видно, что команда дёргается. В Грозном динамовцы уступили и в агрессии, и в самоотдаче, и в тактике, и в движении — да во всём.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
Абсолютно закономерно проиграли. Плюс такие матчи, как с «Оренбургом» в Кубке России, тоже положительных эмоций не добавляют. 2:0 и преимущество в одного игрока, а после этого провальная концовка и поражение в серии пенальти. Динамовцы выглядят очень неубедительно.
У ЦСКА была осечка в игре с «Торпедо», но затем обыграли «Сочи» в Кубке России, «Химки» в чемпионате, хоть не без проблем. Но отсутствовал Карраскаль, Медина поздно вернулся, а это лидеры атаки ЦСКА.
Динамовцы всё-таки на такие матчи собираются. Да, было поражение от «Зенита», но «Зенит» просто лучше и мастеровитее. Плюс он удачно воспользовался ошибками динамовцев. Я думаю, «Динамо» сыграет примерно так же, как с «Краснодаром», то есть очень внимательно и строго в обороне.
Самое главное — не «привозить» себе, свести риск ошибок к минимуму. Ну или примерно так же, как со «Спартаком», — подловить соперника на ошибке, при этом очень внимательно сыграть в обороне. Получится это у «Динамо» — могут пополнить очковую копилку. Если нет, то ЦСКА получше выглядит.
Исходя из сказанного, «Динамо» сыграет от соперника и постарается не дать ЦСКА разбежаться. Следовательно, я не думаю, что будет забито много мячей. Мой прогноз — тотал меньше 3 мячей за 1.72».
10 экспрессов на матчи дня – здесь.
Прогноз на матч «Боруссия» — «Бавария» с коэффициентом 2.57.
Эльвин Керимов рассказал, как в Турции падал интерес к Дзюбе.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» с коэффициентом 9.00.
- 8 октября 2022
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
00:16
- 7 октября 2022
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00