ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Константина Генича на столичное дерби

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на московское дерби ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.72.

«Одна из главных игр тура — это дерби ЦСКА — «Динамо» на «ВЭБ-Арене». Динамовцы играют всё хуже и хуже. Это отмечают даже те оптимисты, которые верили в Йокановича со старта сезона. Но каждый игрок действует хуже. Йоканович никак не может разобраться со схемой, с составом. И видно, что команда дёргается. В Грозном динамовцы уступили и в агрессии, и в самоотдаче, и в тактике, и в движении — да во всём.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Абсолютно закономерно проиграли. Плюс такие матчи, как с «Оренбургом» в Кубке России, тоже положительных эмоций не добавляют. 2:0 и преимущество в одного игрока, а после этого провальная концовка и поражение в серии пенальти. Динамовцы выглядят очень неубедительно.

У ЦСКА была осечка в игре с «Торпедо», но затем обыграли «Сочи» в Кубке России, «Химки» в чемпионате, хоть не без проблем. Но отсутствовал Карраскаль, Медина поздно вернулся, а это лидеры атаки ЦСКА.

Динамовцы всё-таки на такие матчи собираются. Да, было поражение от «Зенита», но «Зенит» просто лучше и мастеровитее. Плюс он удачно воспользовался ошибками динамовцев. Я думаю, «Динамо» сыграет примерно так же, как с «Краснодаром», то есть очень внимательно и строго в обороне.

Самое главное — не «привозить» себе, свести риск ошибок к минимуму. Ну или примерно так же, как со «Спартаком», — подловить соперника на ошибке, при этом очень внимательно сыграть в обороне. Получится это у «Динамо» — могут пополнить очковую копилку. Если нет, то ЦСКА получше выглядит.

Исходя из сказанного, «Динамо» сыграет от соперника и постарается не дать ЦСКА разбежаться. Следовательно, я не думаю, что будет забито много мячей. Мой прогноз — тотал меньше 3 мячей за 1.72».

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