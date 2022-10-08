«Салават Юлаев» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 2.20

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» (Москва).

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.20.

«Предстоящее противоборство дополнительно интересно тем, что оба соперника находились практически на пике игровой формы, показывали свою лучшую (по крайней мере, в текущем сезоне) игру и оба – проиграли. «Салават» до поражения от «Магнитки» вообще выиграл три матча подряд всухую.

Прогнозы на главные события дня.

«Динамо» до поражения в Нижнекамске имело серию из шести побед подряд. А теперь, как ни крути, у кого-то после матча в Уфе будет два поражения подряд, и это будет безумно обидно при такой игровой форме и такой игре.

«Магнитка» показала, как надо ломать оборону «Салавата». «Нефтехимик» показал, как надо останавливать молодых бело-голубых наглецов. Понятно, что тренерские штабы предыдущие матчи своего очередного соперника разберут на атомы. Искры полетят.

Статистика личных встреч показывает в сторону «Динамо», причём достаточно явно. Если брать в общем и целом, то у уфимцев имеется небольшое преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Но вот что касается матчей регулярных сезонов в Уфе, особенно последнего десятка, то тут уже преимущество у бело-голубых – 6-4.

Причём динамовцы взяли четыре последних матча в столице солнечной Башкирии, а два последних – так и вовсе всухую. Таким образом, прошлая домашняя победа «Салавата» над «Динамо» датирована аж декабрём 2017 года, и вот уже почти пять лет «юлаевцы» никак не могут выиграть дома.

На мой взгляд, не смогут победить и на этот раз – во многом из-за молодости бело-голубых. У «Салавата» опыта больше, но сезон уже идёт почти полтора месяца без пауз, и более молодые команды потихоньку поднимаются.

Просто потому, что восстанавливаются быстрее. Поэтому мне думается, что динамовцы по итогам матча два очка из Уфы снова увезут. И я не буду гадать, сколько при этом наберёт «Салават», слишком много там возможных вариантов, зависящих от сиюминутных ситуаций на льду».

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