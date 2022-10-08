«Факел» — «Зенит»: где смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

8 октября в Воронеже пройдёт матч 12-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит». Начало запланировано на 14:00 мск.



В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».

Прогнозы на главные события дня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех воронежцев оценивается в 9.70. На ничью дают коэффициент 5.30.

Букмекеры уверены, что матч 12-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.

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