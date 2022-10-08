Медведев — Джокович: по какому каналу покажут, смотреть онлайн, прямая трансляция

В матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Астане 8 октября россиянин Даниил Медведев встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем. Игра начнётся не ранее 15:00 мск.

Российские телеканалы транслировать встречу не будут.

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Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича, ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.61. Успех Медведева оценён коэффициентом 2.41.

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Новак Джокович не продлится больше двух сетов: ставки на тотал больше 2.5 сета принимаются за 2.30, а тотал меньше 2.5 сета оценён коэффициентом 1.62.

Поставить на тай-брейк можно за 2.15. Победа россиянина с точным счётом по сетам 2:0 оценена коэффициентом 4.50.

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