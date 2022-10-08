«Боруссия» Д — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч Бундеслиги 8 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Ещё больше прогнозов на сегодня.

«После восьми туров текущего сезона «Боруссия» записала на свой счёт пять побед и 15 очков, что в итоге принесло четвёртую позицию. У Мюнхена – четыре успешных поединка и 23 забитых гола, что соответствует непривычному для коллектива третьему месту в таблице. В последней игре «Бавария» не оставила никаких шансов «Байеру», при этом «шмели» неожиданно проиграли «Кёльну».

Впрочем, сегодня пройдёт 124-й по счёту «der Klassiker» и настрой у соперников будет совсем другой. Сегодня я не жду никакой сенсации – предполагаю, что показательное избиение «Виктории» стало отличной разминкой перед этой дуэлью и Юлиан Нагельсман сумеет настроить своих подопечных на предстоящий поединок. Кроме того, красные выиграли пять последних очных матчей.

Мой прогноз — победа «Баварии» + тотал больше 2.5 мяча за 1.96».

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Прогноз на матч «Боруссия» — «Бавария» с коэффициентом 2.57.

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