ЦСКА — «Динамо» Москва: Эдуард Мор назвал победителя в московском дерби

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва).
Ставка: победа ЦСКА за 1.68.
«Ещё в прошлом году «Динамо» выступало лучше, чем ЦСКА, показывало интересную игру. Но за небольшой промежуток времени всё изменилось. Я считаю, что это всё из-за тренеров. При Йокановиче «Динамо» регрессирует – из атакующего футбола мало что осталось. Команда играет не столь ярко и вынуждена больше обороняться.
ЦСКА с приходом Федотова очень резко прибавил, все футболисты знают, что от них хочет тренер. Быстро ему удалось донести свои идеи до футболистов, и они реализуют их на поле. На мой взгляд, клуб играет всё лучше и лучше, и не случайно сейчас армейцы идут на втором месте.
Думаю, что в этой игре всё будет предсказуемо – ЦСКА одержит победу. «Динамо» вряд ли что-то сможет противопоставить, тем более что проблема в опорной зоне у «Динамо» никуда не делась. ЦСКА сыграет в этом матче в свою силу, мне кажется, что победа ЦСКА в этом матче не обсуждается».
«Милан» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.40.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» с коэффициентом 9.00.
Прогноз на матч «Боруссия» — «Бавария» с коэффициентом 2.57.
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