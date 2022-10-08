«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2.5) за 1.94.

«Манчестер Сити» практически не замечает своих противников не только в чемпионате, но и на европейской арене, что доказывают выступления команды с начала нового сезона. «Горожане» набрали потрясающую форму, выглядят очень грозно в атаке и забивают огромное количество голов противникам любого калибра.

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Пострадавшие в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» и в Лиге чемпионов «Копенгаген» лишь подтвердят эти слова. А кондиции Эрлинга Холанда находятся на каком-то запредельном уровне, что позволяет норвежцу разбираться с обороной оппонентов даже в одно касание.

«Саутгемптон» неважно начал новый сезон и по качеству футбола выглядит сейчас совсем вяло, редко составляя конкуренцию даже равным оппонентам. Да и три поражения кряду в последних турах от ближайших соседей по таблице не добавят хорошего настроения команде перед выездом в Манчестер. В атаке у «святых» получается далеко не всё, а оборона и вовсе оставляет желать лучшего.

По моему мнению, в этом противостоянии всё однозначно и не стоит ожидать никакой сенсации. «Горожане» сейчас сметают всех подряд, и такой неуклюжий «Саутгемптон» может просто рассыпаться на «Этихаде».

Я считаю, что «Манчестер Сити» спокойно отгрузит противнику столько, сколько пожелает, а вот гостям будет чрезвычайно сложно отличиться, так как они крайне редко будут встречаться с мячом. Думаю, что хозяева очень уверенно заберут свои три очка.

Мой прогноз — фора (-2.5) на «Манчестер Сити» за коэффициент 1.94».

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