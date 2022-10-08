Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Милан» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Ставка: победа «Милана» за 2.10.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«Милан» получил ощутимую оплеуху среди недели от «Челси» в Лиге чемпионов, а мы в очередной раз убедились, что команда сейчас далека от оптимальных кондиций. Во многом это происходит из-за обилия кадровых потерь, которые просто выкосили состав миланцев.

С другим серьёзным соперником «Милану» тут мало бы что светило, но ему повезло. «Ювентус» сейчас сам не в лучшей ситуации. Да, «старая синьора» выиграла два матча подряд и забила в них шесть голов, но везде есть свой нюанс. «Болонья» сейчас не в том состоянии, чтобы на неё равняться, а «Маккаби» имел все шансы отыграться. В том матче от «Ювентуса» ждали гораздо большего.

С таким «Ювентусом» хозяева вполне могут побороться за победу. Родные стены, плюс проблемы соперника могут стать тем самым козырем, который поможет «Милану» исправиться за поражение от «Челси».

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