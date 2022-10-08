«Сочи» — «Локомотив»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

8 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Локомотив». Начало запланировано на 19:00 мск.

Посмотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на РПЛ — здесь.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех москвичей оценивается в 4.58. На ничью дают коэффициент 4.28.

Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Локомотив» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.44.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Экспрессы на главные события дня.

Эксперт по турецкому футболу: допускаю возвращение Дзюбы в Россию.

Прогноз на матч «Боруссия» — «Бавария» с коэффициентом 2.57.

«Милан» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.40.

В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к Сазонову.