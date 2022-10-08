«Сочи» — «Локомотив»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

8 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Локомотив». Начало запланировано на 19:00 мск.
Посмотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех москвичей оценивается в 4.58. На ничью дают коэффициент 4.28.
Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Локомотив» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.44.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.
Экспрессы на главные события дня.
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