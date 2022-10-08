«Хетафе» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры с коэффициентом 2.40

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Реал» Мадрид.
Ставка: Винисиус Жуниор забьёт за 2.40.
«В Лиге чемпионов сработала моя ставка на гол Винисиуса и победу «Реала», попробую и снова поставить на гол бразильца. Видно, в какой он хорошей форме сейчас находится, просто летает по полю. Он и с фланга успевает атаковать, и в центр смещается.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
Уследить за Винисиусом невероятно тяжело. К тому же он легко обыгрывает один в один, даже с места. В этом матче может не сыграть Карим Бензема, которому хотят предоставить небольшой отдых. Француз недавно оправился от травмы и пока не набрал оптимальные кондиции.
«Хетафе» одержал две победы подряд, но потом проиграл (2:3) на своём поле «Вальядолиду». Все привыкли, что «Хетафе» мало пропускает, но сейчас команда немного меняется, становится более открытой. И в этом сезоне больше двух мячей за матч пропускает «Хетафе». Откровенно говоря, это многовато.
Я думаю, что за Винисиусом оборона «Хетафе» не доглядит. Хозяева вряд ли будут сидеть всей командой в обороне, какое-то пространство у бразильца будет, и он им воспользуется. Стоит ему набрать скорость, как соперник сразу же получит большие проблемы. Ставлю на гол Винисиуса».
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- 8 октября 2022
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