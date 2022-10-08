«Хетафе» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры с коэффициентом 2.40

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Реал» Мадрид.

Ставка: Винисиус Жуниор забьёт за 2.40.

«В Лиге чемпионов сработала моя ставка на гол Винисиуса и победу «Реала», попробую и снова поставить на гол бразильца. Видно, в какой он хорошей форме сейчас находится, просто летает по полю. Он и с фланга успевает атаковать, и в центр смещается.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Уследить за Винисиусом невероятно тяжело. К тому же он легко обыгрывает один в один, даже с места. В этом матче может не сыграть Карим Бензема, которому хотят предоставить небольшой отдых. Француз недавно оправился от травмы и пока не набрал оптимальные кондиции.

«Хетафе» одержал две победы подряд, но потом проиграл (2:3) на своём поле «Вальядолиду». Все привыкли, что «Хетафе» мало пропускает, но сейчас команда немного меняется, становится более открытой. И в этом сезоне больше двух мячей за матч пропускает «Хетафе». Откровенно говоря, это многовато.

Я думаю, что за Винисиусом оборона «Хетафе» не доглядит. Хозяева вряд ли будут сидеть всей командой в обороне, какое-то пространство у бразильца будет, и он им воспользуется. Стоит ему набрать скорость, как соперник сразу же получит большие проблемы. Ставлю на гол Винисиуса».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Тедеско может возглавить клуб АПЛ.

Эксперт по турецкому футболу: допускаю возвращение Дзюбы в Россию.

Романцев: мне неинтересна судьба «Локомотива» после отставки Сёмина.

В Англии петиция о запрете Холанду выступать в АПЛ собрала более 2 млн подписей.