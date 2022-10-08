Хари — Оверим 3: где смотреть онлайн, время начала, прямой эфир

Вечером 8 октября в голландском Арнеме состоится турнир по кикбоксингу Glory Collision 4, в главном поединке которого легенда UFC Алистар Оверим встретится с Бадром Хари. Бой станет завершением трилогии, которая началась 14 лет назад.
Бой Хари – Оверим 3 начнётся не раньше 22:00 мск. Посмотреть прямой эфир можно на сервисе Videoland.
Прогнозы на главные события дня.
Бадр Хари – тяжеловес, на счету которого 106 профессиональных побед и всего 16 поражений.
Алистар Оверим – это спортсмен с богатым прошлым, который является профессиональным бойцом ММА. В предыдущем поединке голландец проиграл Александру Волкову техническим нокаутом.
Аналитики уже сделали выбор: они считают фаворитом Барда Хари и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.50. Успех Алистара Оверима оценён коэффициентом 2.42.
Эксперты считают, что поединок продлится дольше двух раундов. Поставить на тотал больше 1.5 раунда можно с коэффициентом 1.55. Тотал меньше 1.5 раунда оценён в 2.30.
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