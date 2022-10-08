«Кремонезе» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А с коэффициентом 2.50

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Кремонезе» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Ставка: «Наполи» победит и не пропустит за 2.50.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
«Кремонезе» в прошлом сезоне занял второе место в Серии B и поднялся в элитный футбольный дивизион Италии – впервые за 27 лет. Возможно, руководство клуба поспешило с ротацией Фабио Пеккии на Массимилиано Альвини, а может, просто существенная разница в классе и опыте даёт о себе знать. Серо-красные за восемь туров набрали лишь три очка. Они расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Команда контролирует мяч 44,2% встречи: действует 40% игрового времени в середине поля и ещё 29% — в атакующем блоке. Игроки наносят по 12,8 удара (из них лишь 3,6 в створ ворот) и забили только шесть голов, что лишь на 1,75 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).
Команде Лучано Спаллетти нет равных в Серии А в атакующем аспекте. Футболисты выполняют в среднем по 18,8 выстрела по воротам, из которых 5,8 приходятся в створ ворот. Хвича Кварацхелия и его одноклубники забили 18 голов. Лишь в одной игре футболисты не сумели отличиться в воротах соперников.
«Наполи» за восемь туров лишь в двух матчах не смог добиться максимального результата — сыграв вничью с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1). Команда делит первую строчку с «Аталантой» и не намерена отпускать конкурента в свободное плавание.
Рекомендуем ставку на сухую победу «Наполи» за 2.50.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Рома» — «Лечче» с коэффициентом 3.70.
Семак: у «Факела» был настрой на игру.
Губерниев: желаю Быстрову никогда не стать жертвой домашнего насилия.
- 8 октября 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30