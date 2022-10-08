«Кремонезе» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А с коэффициентом 2.50

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Кремонезе» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Ставка: «Наполи» победит и не пропустит за 2.50.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«Кремонезе» в прошлом сезоне занял второе место в Серии B и поднялся в элитный футбольный дивизион Италии – впервые за 27 лет. Возможно, руководство клуба поспешило с ротацией Фабио Пеккии на Массимилиано Альвини, а может, просто существенная разница в классе и опыте даёт о себе знать. Серо-красные за восемь туров набрали лишь три очка. Они расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Команда контролирует мяч 44,2% встречи: действует 40% игрового времени в середине поля и ещё 29% — в атакующем блоке. Игроки наносят по 12,8 удара (из них лишь 3,6 в створ ворот) и забили только шесть голов, что лишь на 1,75 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).

Команде Лучано Спаллетти нет равных в Серии А в атакующем аспекте. Футболисты выполняют в среднем по 18,8 выстрела по воротам, из которых 5,8 приходятся в створ ворот. Хвича Кварацхелия и его одноклубники забили 18 голов. Лишь в одной игре футболисты не сумели отличиться в воротах соперников.

«Наполи» за восемь туров лишь в двух матчах не смог добиться максимального результата — сыграв вничью с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1). Команда делит первую строчку с «Аталантой» и не намерена отпускать конкурента в свободное плавание.

Рекомендуем ставку на сухую победу «Наполи» за 2.50.

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