ЦСКА — «Динамо»: результат московского дерби, как сыграли, какой счёт, кто забивал

8 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с московским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.

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Армейцы очень активно начали встречу и создавали опасные моменты, один из которых привёл к голу. На 12-й минуте Виллиан Роша уверенно реализовал голевой момент после передачи Константина Кучаева.

Хозяева не сдались и стали отвечать острыми атаками, благодаря чему сумели сравнять счёт, когда на 44-й минуте Фёдор Смолов воспользовался плохим выносом Кирилла Набабкина и отправил мяч прямо под перекладину.

Армейцы имели шансы снова выйти вперёд, однако Милан Гаич на 67-й минуте встречи промахнулся с ударной позиции.

В оставшееся время команды забить друг другу не смогли. Финальный свисток арбитра оповестил о ничейном результате встречи — 1:1.

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