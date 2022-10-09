«Сочи» — «Локомотив»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, судьба Циннбауэра

«Сочи» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

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Счёт в игре на 33-й минуте открыл эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, нанёсший красивый дальний удар по воротам Даниила Худякова. Второй гол «Сочи» забил на 67-й минуте, отличился форвард Жоаозиньо с передачи Кирилла Ушатова.

На 82-й минуте Жоаозиньо оформил дубль, дальним ударом отправив мяч точно в левый нижний угол ворот «Локо». Заключительный гол на последней минуте матча забил Владислав Сарвели.

Московский «Локомотив» уволил Томаса Цорна с должности спортивного директора команды, а также главного тренера Йозефа Циннбауэра. Об этом железнодорожники объявили на своём официальном сайте.

«Сочи» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, «Локомотив» — на 14-й строчке с девятью баллами. В следующем туре сочинцы сыграют в Самаре с «Крыльями Советов» (16 октября, 14:00 мск), «Локо» сыграет в гостях с «Торпедо» (15 октября, 14:00 мск).

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