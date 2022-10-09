«Милан» — «Ювентус»: результат матча Серии А, как сыграли, какой счёт, кто забивал

8 октября состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
Несмотря на большое количество опасных моментов у ворот туринской команды, хозяева смогли открыть счёт только в самом конце первой половины матча. На 46-й минуте отличился центральный защитник Фикайо Томори после передачи нападающего Оливье Жиру.
На 54-й минуте Браим Диас сумел увеличить преимущество своей команды. По ходу встречи «Милан» мог довести счёт до разгромного, однако забить больше голов не сумел. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе хозяев со счётом 2:0.
Благодаря этому успеху «Милан» поднялся на третье место, у команды 20 очков после девяти встреч. «Ювентус» остался на восьмой строчке — у него 13 очков.
Тедеско может возглавить клуб АПЛ.
Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»с коэффициентом 3.00.
Официально: Цорн и Циннбауэр уволены из «Локомотива».
- 9 октября 2022
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 8 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00