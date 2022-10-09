«Милан» — «Ювентус»: результат матча Серии А, как сыграли, какой счёт, кто забивал

8 октября состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

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Несмотря на большое количество опасных моментов у ворот туринской команды, хозяева смогли открыть счёт только в самом конце первой половины матча. На 46-й минуте отличился центральный защитник Фикайо Томори после передачи нападающего Оливье Жиру.

На 54-й минуте Браим Диас сумел увеличить преимущество своей команды. По ходу встречи «Милан» мог довести счёт до разгромного, однако забить больше голов не сумел. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе хозяев со счётом 2:0.

Благодаря этому успеху «Милан» поднялся на третье место, у команды 20 очков после девяти встреч. «Ювентус» остался на восьмой строчке — у него 13 очков.

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