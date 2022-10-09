«Спартак» — «Крылья Советов»: где смотреть онлайн, во сколько начало, коэффициенты

9 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.
Посмотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Спартака» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Успех «Крыльев Советов» оценён аналитиками в 5.30. Ничья доступна за 4.30.
Эксперты уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. На «обе забьют» предлагают поставить за 1.73.
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