«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:0 за 8.50.

Прогнозы на главные события дня.

«У «Спартака» сейчас одна из сильнейших атакующих линий в РПЛ. Предполагаю, что красно-белые задавят самарцев прессингом и не позволят гостям держать мяч.

Не слишком надёжная защита «Крыльев» не выдержит такого натиска. Самара слишком самоуверенна в результатах, особенно после 0:0 с «Краснодаром». Это сыграет с ней злую шутку.

Делаю прогноз на победу красно-белых со счётом 2:0 за коэффициент 8.50».

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