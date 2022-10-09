«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:0 за 8.50.
Прогнозы на главные события дня.
«У «Спартака» сейчас одна из сильнейших атакующих линий в РПЛ. Предполагаю, что красно-белые задавят самарцев прессингом и не позволят гостям держать мяч.
Не слишком надёжная защита «Крыльев» не выдержит такого натиска. Самара слишком самоуверенна в результатах, особенно после 0:0 с «Краснодаром». Это сыграет с ней злую шутку.
Делаю прогноз на победу красно-белых со счётом 2:0 за коэффициент 8.50».
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Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»с коэффициентом 3.00.
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