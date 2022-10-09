«Торпедо» — «Пари НН»: неожиданная ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.80

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Пари НН».

Ставка: ничья со счётом 0:0 за 7.80.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«Торпедо» в последних двух играх набрало четыре очка, а вот «Нижний» оба раза проиграл.

Однако в целом «Пари» не уступает своему сопернику, а в чём-то даже превосходит его. Не думаю, что москвичи будут иметь преимущество в этой встрече.

К тому же, соперник постоянно огрызается, но на выезде будет рад даже ничьей. Не будет лишним набрать очков и москвичам, находящимся на последнем месте».

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