«Торпедо» — «Пари НН»: неожиданная ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.80

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Пари НН».
Ставка: ничья со счётом 0:0 за 7.80.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
«Торпедо» в последних двух играх набрало четыре очка, а вот «Нижний» оба раза проиграл.
Однако в целом «Пари» не уступает своему сопернику, а в чём-то даже превосходит его. Не думаю, что москвичи будут иметь преимущество в этой встрече.
К тому же, соперник постоянно огрызается, но на выезде будет рад даже ничьей. Не будет лишним набрать очков и москвичам, находящимся на последнем месте».
Экспрессы на главные события дня.
Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»с коэффициентом 3.00.
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