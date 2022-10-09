«Оренбург» — «Ахмат»: ставка Константина Генича на матч 12-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: первый гол забьёт «Оренбург» за 1.85.

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«Одна из самых любопытных встреч тура пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург», который редко кого дома отпускает, будет принимать «Ахмат».

«Ахмат» с новым тренерским штабом, с Ташуевым, уже одержал две победы — над «Ростовом» в Кубке России и над «Динамо» в чемпионате. Победа над «Динамо» была абсолютно заслуженной. Но там потеряли Садулаева, одного из заметных игроков в атаке у «Ахмата».

Плюс, искусственное поле в Оренбурге, перелёт из Грозного. А «Оренбург» готовился у себя дома, он несколько матчей подряд проводит на своём поле. Эти замечательные латиносы тоже на месте. Всё говорит за «Оренбург». Более привычные условия — искусственный газон и свои болельщики.

Я бы здесь рискнул и сыграл вариант – «1-й гол в матче забьёт «Оренбург». Мне кажется, «Оренбург» своим агрессивным началом удивил «Сочи». Не исключено, что может удивить и «Ахмат». Коэффициент – 1.85».

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