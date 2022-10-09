«СКА-Хабаровск» — «Рубин»: где смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

9 октября, в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина состоится матч 13-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 между «СКА-Хабаровск» и «Рубином». Начало встречи — в 10:00 мск.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Леонида Слуцкого можно с коэффициентом 2.44. Успех команды Романа Шаронова оценён экспертами в 2.83. Ставки на ничью принимаются за 3.26.
Эксперты сомневаются в высокой результативности этого матча: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Ставка «обе забьют» оценена в 1.84.
На данный момент «Рубин» имеет в своём активе 19 очков и располагается на шестом месте, а на счету «СКА-Хабаровск» 17 очков и промежуточное 9-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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