«Торпедо» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 9 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Пари НН».

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

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«В «Лужниках» московское «Торпедо» будет принимать «Пари Нижний Новгород». Шапич и Эркинов не сыграют у «Торпедо». Пока один матч торпедовцы сыграли у себя на домашней арене в «Лужниках». Там откровенно повезло с ЦСКА (1:0). Посмотрим, как будет сейчас.

«Нижний» неплохо, даже очень неплохо, смотрелся в игре со «Спартаком», за исключением первых 20-25 минут игры. И мне кажется, нынешняя игра нижегородцев более структурная, более мускулистая, чем у «Торпедо».

Да, у «Торпедо» есть ветераны, которые могут решить эпизод. Это Лебеденко, Смольников или тот же Рязанцев, но по системности, по движению, по агрессии мне «Нижний» нравится больше.

Сложный матч для прогноза, но ресурсов, чтобы не проиграть в Москве, у «Нижнего Новгорода» должно хватить. Плюс «Пари» основную часть своих очков набрал в выездных матчах. Дома у «Нижнего» только одна победа — над «Факелом».

Думаю, что «Пари Нижний Новгород» не проиграет, а в матче будет забито меньше 3.5 мяча. Коэффициент – 1.88».

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