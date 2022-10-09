«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 8.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Ростова» со счётом 1:0 за 8.50.

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«Надо признать: в Самаре «Краснодар» провёл очень посредственный матч. Если бы не Матвей Сафонов, «быки» должны были проигрывать.

«Ростов» хорошо смотрелся с «Зенитом», пытался играть в футбол. В преддверии южного дерби команда Валерия Карпина кажется фаворитом, хотя гости, несомненно, будут упираться.

Считаю, что игра получится упорной и не принесёт большого количества голов. Однако свою победу «Ростов» всё-таки добудет, пусть и минимальную».

10 лучших экспрессов — здесь.

Смородская: время Сёмина прошло.

Гвардиола: сильно недоволен Холандом — он забил один, а не три мяча.

Булыкин: Сёмин может вытянуть «Локомотив» из этого болота.

Хвича Кварацхелия приведёт «Наполи» к победе над «Кремонезе».