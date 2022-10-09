Эксперты оценили шансы Алексея Миранчука забить гол в матче «Торино» – «Эмполи

9 октября пройдёт матч в 9-м туре Серии А между «Торино» и «Эмполи» на стадионе «Олимпико» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.
Смотреть матч «Торино» – «Эмполи» можно на канале «Матч! Футбол 1».
Прогнозы на главные события дня.
Букмекеры уже сделали прогноз на встречу и считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Торино» можно с коэффициентом 1.70. Успех «Эмполи» оценён коэффициентом 5.35. На ничью эксперты предлагают поставить за 3.80.
Аналитики уверены, что встреча получится результативной. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются с коэффициентом 1.87. Тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.00.
Алексей Миранчук перебрался в туринский клуб этим летом. После дебюта россиянин получил травму и лишь недавно вернулся в основной состав. Поставить на его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча в матче «Торино» – «Эмполи» можно с коэффициентом 3.80.
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