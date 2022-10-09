«Ростов» — «Краснодар»: ставка на матч РПЛ от Константина Генича на южное дерби

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар».
Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 мяча за 1.88.
«Ещё одно дерби у нас в этом туре: «Ростов» дома будет принимать «Краснодар». Южное противостояние. Очень любопытное тренерское противостояние — Карпин против Сторожука. Долгое время «Ростов» не проигрывал в этом сезоне.
Недавно уступили дважды подряд — в Кубке в Грозном и в чемпионате «Зениту», хотя показали смелую, качественную игру в Петербурге. И там, и там по 1:3 получилось. Но по ощущениям не всё так плохо и печально у «Ростова». Плюс сейчас он играет дома.
«Краснодар» неважный матч провёл с «Химками», несмотря на победу 3:1. Это было ещё до перерыва на сборные. Видимо, в сборной много сил потратил Сперцян, но сейчас возвращается Кордоба. Это важно для «Краснодара», учитывая кубковую игру против «Пари Нижниего Новгорода», в которой Кордоба в двух забитых мячах поучаствовал.
В обороне всё равно у «Краснодара» проблемы есть, даже несмотря на ноль пропущенных мячей в Самаре. «Краснодар» должен был тот матч проиграть. Там и пенальти не назначили, и гол-фантом, который не засчитали. Мотя тащит, но не всегда стоит ориентировать и рассчитывать, что Матвей обязательно какой-нибудь матч вытащит.
Да, это дерби, но у «Ростова» отличная группа атаки: Комличенко в форме, Полоз в форме, есть штрафные Уткина. Можно было бы сыграть на гол Даниила Уткина, тут своя подоплёка — воспитанник против «Краснодара».
Но я бы сыграл на голы «Ростова». Он часто забивает дома минимум два. Мой прогноз — индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 мяча за 1.80. Только раз, по-моему, ростовчане забили один мяч, было это с «Химками».
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