«Ростов» — «Краснодар»: ставка на матч РПЛ от Константина Генича на южное дерби

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 мяча за 1.88.

«Ещё одно дерби у нас в этом туре: «Ростов» дома будет принимать «Краснодар». Южное противостояние. Очень любопытное тренерское противостояние — Карпин против Сторожука. Долгое время «Ростов» не проигрывал в этом сезоне.

Лучшие прогнозы на матчи РПЛ.

Недавно уступили дважды подряд — в Кубке в Грозном и в чемпионате «Зениту», хотя показали смелую, качественную игру в Петербурге. И там, и там по 1:3 получилось. Но по ощущениям не всё так плохо и печально у «Ростова». Плюс сейчас он играет дома.

«Краснодар» неважный матч провёл с «Химками», несмотря на победу 3:1. Это было ещё до перерыва на сборные. Видимо, в сборной много сил потратил Сперцян, но сейчас возвращается Кордоба. Это важно для «Краснодара», учитывая кубковую игру против «Пари Нижниего Новгорода», в которой Кордоба в двух забитых мячах поучаствовал.

В обороне всё равно у «Краснодара» проблемы есть, даже несмотря на ноль пропущенных мячей в Самаре. «Краснодар» должен был тот матч проиграть. Там и пенальти не назначили, и гол-фантом, который не засчитали. Мотя тащит, но не всегда стоит ориентировать и рассчитывать, что Матвей обязательно какой-нибудь матч вытащит.

Да, это дерби, но у «Ростова» отличная группа атаки: Комличенко в форме, Полоз в форме, есть штрафные Уткина. Можно было бы сыграть на гол Даниила Уткина, тут своя подоплёка — воспитанник против «Краснодара».

Но я бы сыграл на голы «Ростова». Он часто забивает дома минимум два. Мой прогноз — индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 мяча за 1.80. Только раз, по-моему, ростовчане забили один мяч, было это с «Химками».

Экспрессы на лучшие матчи дня.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»с коэффициентом 3.00.

Почему у «Ливерпуля» нет шансов в матче с «Арсеналом».

Гвардиола: сильно недоволен Холандом — он забил один, а не три мяча.

Юран согласился бы возглавить «Локомотив».