«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча за 1.85.

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«Спартак» сейчас на ходу, одержал несколько побед, что добавляет позитивного настроения команде Абаскаля. Возвращается Соболев, начал забивать Николсон, в полном порядке Промес, вернулся Зиньковский. Словом, «Спартак» в полном порядке. Эта игра будет сильно отличаться от того, что мы видели недавно в Кубке, где «Спартак» выиграл 1:0, а Абаскаль экспериментировал.

«Крылья» очень здорово смотрелись в матче с «Краснодаром», где победу у команды отобрали арбитры. Но «Крылья» играют очень нестабильно – они могут переигрывать соперников, но с реализацией большие проблемы.

Мне кажется, что «Спартак», поймавший сейчас кураж, должен «Крыльям» забивать минимум два мяча и должен такую команду дома обыгрывать, при всём уважении к самарцам. Я верю в «Спартак», верю в Абаскаля, верю в то, что «Спартак» в этом матче не оступится, забив минимум два мяча.

Мой прогноз – победа «Спартака» и тотал больше 1.5».

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