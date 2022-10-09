«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.67

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» в один мяч за 3.67.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«После 11 туров текущего сезона «Спартак» не смог удержаться на вершине турнирной таблицы и уже оказался на четвёртой позиции. На счету красно-белых семь успешных поединков и ничья, при этом после двух фиаско подряд команда дважды выиграла. В последней игре столичный коллектив на выезде одолел «Пари НН» (2:1).

Самара стартовала уже привычно и за 11 поединков записала на свой счёт две победы и пять ничьих, что соответствует 11 баллам и 11-й позиции. В этом матче я жду успеха московского клуба, который не один год доказывал свой класс, при этом даже в таком непростом поединке способен собраться и выиграть исключительно на классе.

Моя ставка — победа «Спартака» в один мяч за 3.67».

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