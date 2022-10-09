«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.29

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».
Ставка: Соболев забьёт за 2.29.
«Для меня эта встреча также одна из самых интересных в туре. Дело даже не в том, что это матч «Спартака», а в том, что «Крылья» набирают ход. Осинькин постепенно стабилизирует игру самарцев, находит варианты игры. Помогло, что вернулся после неприятного случая Пиняев, несколько ребят взяли в последний момент, и они уже адаптируются.
С «Краснодаром» откровенно не повезло — не дали пенальти, не засчитали гол. Но уже по матчу с «Зенитом» в Кубке России было видно, что волжане на правильном пути.
«Спартак» тоже в порядке в последних играх. Победа над «Зенитом» раскрепостила игроков, добавила уверенности. И на этой уверенности сумели обыграть «Пари» в гостях, хоть и первыми пропустили.
Николсон забил в прошлом туре классный мяч, но, я думаю, в старте всё равно появится Соболев, отбывший дисквалификацию. Он очень хорош. К тому же это матч против бывшей команды. Очень опасно брать здесь результат, ведь любой исход возможен. Но я верю в гол Соболева, который в феноменальной форме находится всё последнее время».
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