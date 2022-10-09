«Торпедо» — «Пари НН»: ставка Егора Титова с коэффициентом 2.10

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Пари Нижний Новгород».

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.10.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«Важный матч для торпедовцев, которым нужно выбираться из нижней части таблицы. Любая домашняя игра — это шанс. Первую встречу в «Лужниках» «Торпедо» выиграло у ЦСКА, это всех удивило. Но тогда больше повезло «автозаводцам»: свой мяч со стандарта забили, а соперник кучу моментов не использовал.

Здесь же «Торпедо» уже надо будет больше раскрываться, стараться играть вперёд. Не знаю, как это всё будет выглядеть. Пока что «Пари Нижний Новгород» мне нравится гораздо больше. Команда выглядит более сбалансированной, сыгранной, да и по качеству состава превосходит «Торпедо». К тому же не забываем, что высоченный центральный защитник Шапич не поможет москвичам в этом матче.

У нижегородцев вернётся ведущий игрок – Калинский, который поможет в созидании, на стандартах. Он очень хорош, в таких матчах его подачи могут стать решающими. Другими словами, шансы «Пари» мне кажутся более высокими.

Мой прогноз — «Пари Нижний Новгород» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. Не исключаю даже 0:2 здесь, но и 1:1 нас вполне устроит. Не думаю, что игра получится сверхзакрытой».

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