«Оренбург» — «Ахмат»: прямой эфир, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

9 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: в букмекерских конторах можно поставить на победу «Оренбурга» с коэффициентом 2.29. Успех «Ахмата» оценён аналитиками в 3.11. Ничья доступна за 3.72.
Эксперты уверены, что матч чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. На «обе забьют» предлагают поставить за 1.60.
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