«Торпедо» — «Пари НН»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, трансляция матча

9 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Пари НН». Начало запланировано на 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

Прогнозы на все матчи дня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: в букмекерских конторах можно поставить на победу москвичей с коэффициентом 3.11. Успех нижегородцев оценивается аналитиками в 2.42. Поставить на ничью предлагают за 3.42.

Букмекеры не верят, что матч 12-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Пари НН» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.15.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

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