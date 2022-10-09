«Ростов» — «Краснодар»: по какому каналу покажут, прямая трансляция, где смотреть онлайн

В Ростове-на-Дону 9 октября пройдёт южное дерби «Ростов» — «Краснодар». Главным судьёй на матч назначен Виталий Мешков. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех краснодарцев оценивается аналитиками в 3.94. Поставить на ничью предлагают за 3.75.
Букмекеры верят, что матч 12-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.
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