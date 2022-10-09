«Арсенал» — «Ливерпуль»: во сколько начало, прямой эфир, где смотреть онлайн бесплатно

9 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 10-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 18:30 мск.
Российские телеканалы не будут транслировать встречу.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех мерсисайдцев также оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.
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