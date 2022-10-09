Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч «Рома» — «Лечче» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Рома» — «Лечче». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Ставка: победа «Ромы» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.70.

Команда Жозе Моуринью за восемь туров одержала победу в пяти встречах, в том числе над «Интером» (2:1), сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) и проиграла в двух матчах — с «Удинезе» (0:4) и «Аталантой» (0:1).

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Расположился клуб на шестой строчке. Лишь четыре очка отделяет его от лидера чемпионата. Неплохо, но, учитывая благосклонность календаря, могло быть и лучше.

«Волки» контролируют мяч 47,5% игрового времени: действуют 31% встречи в защитном блоке и ещё 45% — в середине поля. Они выполняют по 15,6 отбора и осуществляют по 10,3 перехвата мяча (12-й и четвёртый показатели в чемпионате). Руй Патрисиу отразил 92,31% ударов из 104 нанесённых в створ его ворот — пропустил восемь голов. Лишь пять клубов пропустили меньше.

Игра «Ромы» впереди во многом завязана на контратаки. При этом она выделяется активными действиями у штрафной соперников. Футболисты наносят по 15,8 выстрела по воротам, из которых 5,8 приходятся в цель (пятый и первый показатели в Серии А). Подводит игроков реализация. Забили лишь девять голов, что на 8,55 мяча меньше количества ожидаемых (xG).

«Лечче» относительно стабильно выступает на стартовом отрезке. Игроки выполняют по 17,6 отбора мяча (третий показатель) и не допускают грубых ошибок в обороне. Лишь «Интеру» удалось отправить в ворота жёлто-красных больше одного мяча — 1:2. Неплохо.

При таких раскладах рекомендуем ставку на победу хозяев поля через тотал меньше 2.5 мяча за 3.70.

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