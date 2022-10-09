Прогноз на матч «Арсенал» — «Алания» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Мелбет Первой лиги «Арсенал» — «Алания». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Ставка: обе забьют за 1.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды-лидеры первенства идут плотной группой. Одна-две осечки в корне меняют турнирный расклад. Благоприятной ситуацией воспользовалась владикавказская «Алания». Записав в актив 11 баллов за пять встреч, команда вышла на чистое первое место.

Получивший изрядную порцию критики «Арсенал» также существенно прибавил на последнем отрезке игр. Хотя он сенсационно уступил «Кубани», но за счёт четырёх побед в пяти встречах скрасил неприятный момент. Стоит отметить результативную атаку хозяев — в четырёх из пяти последних матчей забито минимум два мяча.

Обладая серьёзным по меркам дивизиона составом, соперники не боятся идти вперёд большими силами. Перспектива пропустить гол их не смущает. В пяти из последних шести домашних встреч «Арсенала» соперники обменялись мячами. Рекомендуем изучить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.75.

Экспрессы на все матчи дня.

Украина сразится с Англией и Италией в отборе на Евро-2024.

Слуцкий: как сказал Аршавин, ожидания кого-то — это не наши проблемы.

Александр Мостовой: Промес — лучший в «Спартаке», на нём всё держится.

Советник Федуна оценил шансы «Спартака» на чемпионство.